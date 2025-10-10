Fiorentina, Fazzini e Dodo sulla via del recupero, meno Sohm: il punto sugli acciaccati

Il Corriere dello Sport fa il punto sugli acciaccati Dodo, Jacopo Fazzini e Simon Sohm che ieri si sono allenati a parte, coi primi due - rimasti acciaccati dopo la sfida interna con la Roma - che sembrano sulla via del recupero e potranno tornare a disposizione completa di Stefano Pioli nelle prossime giornate; situazione più complicata per Sohm, alle prese con una fascite plantare che gli ha fatto saltare il Sigma Olomouc in Conference, la Roma in campionato e la convocazione con la Nazionale svizzera.

Anche in questo fine settimana Pioli, che dovrà fare a meno dei dieci nazionali fino a metà della prossima settimana, sarà costretto a lavorare con una rosa ristretta, rinforzata da tanti Primavera.