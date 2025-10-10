Rinnovo Mandragora, gli accordi ci sono. Corriere Fiorentino: "Presto può arrivare annuncio"

Il Corriere Fiorentino torna sui rinnovi di Dodò e Mandragora. La storia legata al rinnovo del brasiliano è ormai nota: l’idea della Fiorentina era quella di un prolungamento fino al 2029 con un adeguamento dell’ingaggio intorno ai 2,5 milioni, ma in realtà una risposta positiva non è mai arrivata, anche perché, nonostante un rendimento tra i migliori della gestione Palladino, sul futuro di Dodò si sono susseguite voci di una possibile partenza, incluse le presunte avances del Barcellona che parevano allontanare definitivamente il brasiliano da Firenze.

La notizia delle ultime ore è che, dopo il gelo dei mesi scorsi, sono ripresi i contatti e un nuovo contratto ora è possibile. Per quanto riguarda invece la situazione legata a Rolando Mandragora, ci sarebbe già un accordo tra le parti: prolungamento fino al 2028, mentre l’aumento dell’ingaggio da 1,8 milioni l’anno sarebbe rappresentato da parecchi bonus inseriti nel nuovo contratto. Presto può arrivare l’annuncio.