Muscoli, gol e dread rossi: Kean torna trascinatore. Salvezza e Mondiale nel mirino

La Fiorentina balla a ritmo di Kean. Muscoli, gol e dread rossi sono il ritratto migliore del centravanti che tutti aspettavano, atteso ieri sera dalla prova del nove o per meglio dire, del tre: era quasi un anno e mezzo, infatti, che l’attaccante numero 20 non centrava tre gare di fila a segno. Allora, a novembre 2024, furono Torino, Verona e Como, a questo giro le vittime sono le stesse - in ordine differente -, col Pisa al posto degli scaligeri. Non cambia invece la sostanza, quella che vede un Kean ritrovato in forma smagliante dopo mesi di chiaroscuro.

Numeri in crescita, salvezza a vista

Spalle alla porta è un animale, la palla non gliela levi mai: il Kean visto ieri sera ha dato forse per la prima volta in stagione vere e proprie reminiscenze della passata stagione, quando non solo purgava tutti a suon di gol, ma si faceva sentire anche nei duelli coi difensori avversari. Il ruolino di marcia rispetto a un anno fa, a questo punto della stagione, è dimezzato - 15 reti contava nel campionato '24/25, 8 adesso -, ma la sensazione è che alla distanza si stia rivedendo il centravanti che tra problemi fisici (non di poco conto è stato il problema alla caviglia di un paio di mesi fa) e rendimento di squadra negativo, dava l'idea di essere un po’ svanito.

Salvezza e Mondiale, due missioni all’orizzonte

"Di sicuro non è per quello", seguita da una risata, è stata la risposta dell’attaccante a Dazn a fine gara, ieri sera, quando gli è stato scherzosamente chiesto se fossero stati i dread rossi a dargli la scossa. "Mi attaccano per queste cose ma abbiamo un grande gruppo e per questo i risultati arrivano", la seconda affermazione di Kean, intento a scuotere la squadra non solo con i gol ma anche con le parole. La strada per la salvezza è ancora lunga, la classifica è ancora deficitaria ma la marcia della Fiorentina passava dal Pisa e l’obiettivo del lunedì non è stato fallito. Esattamente come non sarà da fallire quello finale, che vede per il numero 20 un duplice percorso: la permanenza in Serie A con la maglia viola e il raggiungimento del Mondiale con quella della Nazionale. A un mese dallo spareggio e dalla sosta del campionato, che darà poi il via al rush finale, Kean ha ben chiari i suoi obiettivi: prendersi tutto, sia con la Fiorentina che con l'Italia.