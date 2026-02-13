A Como un anno dopo. RepFi: "De Gea e Kean non incidono più"

La Repubblica (ediz. Firenze) mette a confronto la Fiorentina della stagione scorsa, che batté il Como in trasferta, con la Viola di oggi che si appresta a sfidare di nuovo la squadra di Fabregas. Proprio i due protagonisti della gara di un anno fa, De Gea e Kean, sono la fotografia migliore per descrivere la metamorfosi in negativo. Il portiere ha smesso di parare e di determinare: 38 gol subiti in 24 partite, solo 3 clean sheet e 10 punti perso nel recupero, 22 buttati via da situazioni di vantaggio. Kean ha segnato solo 3 gol decisivi, dei 6 di quest’anno in Serie A: nel 2-2 col Bologna, quello da tre punti con la Cremonese e quello di sabato col Torino.