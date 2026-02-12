Harrison a caccia di minutaggio: intanto la Fiorentina riflette sul suo riscatto

Rispetto al capitolo Manor Solomon, per cui la Fiorentina sembra orientata a esercitare l'opzione di riscatto, la situazione per l'altro nuovo arrivato, Jack Harrison, in casa viola sembra essere diversa. L'esterno arrivato dal Leeds ha giocato fin qui qualche spezzone di gara, il primo da esterno basso a sinistra col Cagliari, accumulando in tutto appena 163' e nessuna maglia da titolare. L'ingresso a partita in corso col Toro ha però lasciato ben sperare.

Il classe '96 non ha ancora mostrato (e chissà se potrà ritrovarlo) il passo con cui ormai cinque anni fa, sospinto da Bielsa, incendiava le corsie d'Inghilterra, ma fa comunque comodo per la sua duttilità: esterno basso di sinistra appunto all'esordio, ma già provato anche in alto a sinistra e a destra (da questa posizione nasce l'assist per Kean), nella volata salvezza Harrison può essere il coltellino svizzero per Vanoli, sul riscatto (fissato a 7 milioni) si vedrà. Salvezza permettendo. Lo riporta il Corriere dello Sport.