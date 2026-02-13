Viola quarti in Italia per tiri. CorFio "Ma c'è un problema di mira"

L’edizione odierna del Corriere Fiorentino ripercorre i cambiamenti che hanno contraddistinto la Fiorentina in società e sul campo negli ultimi mesi. Come ha sottolineato anche Fabio Paratici, i numeri offensivi raccontano di una squadra più produttiva di quanto dica la classifica: i viola sono quarti in Serie A per tiri totali (338) e quindi per xG (37). Andrebbe aggiustata la mira: solo 89 conclusioni nello specchio e 27 gol segnati a fronte di 40 occasioni. Il problema è la fase difensiva. 37 gol subiti, solo 3 clean sheet. Per evitare la retrocessione servirà maggiore solidità.