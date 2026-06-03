Dagli inviati Memorial Barone, trionfa la Fiorentina: al Viola Park una giornata nel segno del ricordo

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I viola si aggiudicano la terza edizione battendo 8-0 il Ramini in finale. Sedici squadre in campo tra sport, fair play e i valori trasmessi dall'ex dg

Si è conclusa con la vittoria della Fiorentina la terza edizione del Memorial Joe Barone, andata in scena ieri al Viola Park nel ricordo dell'ex direttore generale viola. In finale la formazione gigliata si è imposta con un netto 8-0 sul Ramini, squadra della provincia di Pistoia, al termine di una giornata che ha coinvolto sedici formazioni composte da bambini delle annate 2015 e 2016.

Tanti volti noti presenti

Un appuntamento all'insegna dello sport, della condivisione e dei valori che hanno contraddistinto il percorso umano e professionale di Barone. A seguire il torneo erano presenti il figlio Giuseppe Barone, accompagnato dalla fidanzata Carolina, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, che per l'occasione ha indossato la spilla della Joe Barone Foundation, e il responsabile del settore giovanile viola Valentino Angeloni. Un'intera giornata dedicata al calcio giovanile e alla memoria di una figura che continua a lasciare un segno profondo nel mondo Fiorentina.