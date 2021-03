SEMBRONI, Ai Cosmos mi chiamò Barone, ora smetto

Emmanuel Sembroni era uno dei big dei New York Cosmos di Commisso che quest'anno non si sono iscritti al campionato. E al Corriere dello Sport racconta: "Mi invitarono a giocare un'amichevole, alla fine si presentò il vice-presidente Barone che mi disse: la prossima la farai con noi. Mi sembrò incredibile. Pensavo di smettere di giocare. Ora però chiudo qui. Oltre a mia moglie lo sapete in due - confessa al quotidiano - lei e Barone, persona appassionata". Su Commisso poi aggiunge: "Capisco Commisso: mantenere un club a New York in queste condizioni è una perdita, molto più che in piccole realtà.