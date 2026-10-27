FirenzeViola Viery, ora tocca a te. Servono maturazione e progressi rapidi

Non ha ancora convinto Viery, il difensore classe 2005 della Fiorentina. Ora però Vanoli si affiderà di nuovo a lui viste le assenze per infortunio di Pongracic e Ranieri

L'emergenza in difesa lo riporterà al centro del reparto. Stiamo parlando di Viery, il ventunenne brasiliano acquistato in estate dalla Fiorentina come primo rinforzo per una cifra complessiva di 17 milioni di euro: contro l'Atalanta farà coppia con ogni probabilità con Dragusin e dovrà iniziare a mostrare più sicurezza, attenzione e affidabilità. Se è vero che il periodo d'ambientamento va concesso a tutti i giovani stranieri, adesso per lui è arrivato il momento di far vedere un po' di progressi dopo una serie di errori evidenti. La Fiorentina ha bisogno di lui, per il presente e, visto l'investimento, per il futuro.

Centrale e terzino sinistro

In campionato ha messo insieme sei presenze per un totale di 402 minuti. Quattro le gare giocate da titolare, contro Torino, Venezia, Napoli e Como. Ed è stato impiegato sia da centrale che da terzino sinistro: con il Torino da centrale, mentre nelle altre tre gare da esterno sinistro. Nelle altre occasioni invece da subentrato è stato sempre utilizzato da centrale, con il Frosinone (29 minuti), con il Genoa (45 minuti) e con l'Inter (39 minuti). Il suo modo di giocare irruento e deciso lo ha portato a prendere due cartellini gialli, uno non del tutto meritato con il Genoa, l'altro domenica a San Siro. Anche da questo punto di vista dovrà imparare a gestirsi sempre meglio.

Gli errori

L'utilizzo a sinistra lo ha esposto a difficoltà fin troppo evidenti. Con il Venezia se l'è cavata pur senza brillare, con il Napoli Vanoli lo ha sostituito dopo un primo tempo di enorme sofferenza nei confronti di Politano. Con il Como sui primi due gol c'è stata anche la sua responsabilità. Troppo lo spazio concesso a Liberali per calciare col sinistro e successivamente poco o niente ha fatto per disturbare Nico Paz sullo 0-2. A San Siro invece l'arbitro Mariani lo ha graziato quando ha commesso in area un fallo da rigore su Thuram. Oa però è il momento di guardare avanti. Dimostrando di poter aiutare la Fiorentina ad uscire dalla crisi.