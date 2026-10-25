Inter, Chivu lancia Provedel titolare in porta. In attacco c'è Pio Esposito
Tutto pronto a San Siro per Inter-Fiorentina, sfida valida per l'ottava giornata di Serie A, in programma alle 12.30. Cristian Chivu ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione, scegliendo di affidarsi a Ivan Provedel tra i pali, con Bisseck, Akanji e Bastoni a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo spazio a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre sulle corsie esterne agiranno Diouf e Carlos Augusto. In attacco confermata la coppia formata da Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram, con Bonny inizialmente in panchina. Tra le scelte più significative del tecnico nerazzurro spiccano dunque l'impiego di Provedel dal primo minuto e la fiducia concessa a Pio Esposito. Partono invece dalla panchina Federico Dimarco, Piotr Zielinski e Petar Sucic. Questa la formazione ufficiale per affrontare la Fiorentina:
Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.
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