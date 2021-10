SALERNITANA, Due ex viola a rischio per lo Spezia

Lunedì nero per la Salernitana, che vede infortunarsi due ex Fiorentina. Franck Ribery, in un contrasto durante la consueta partitella, ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Il francese si sottoporrà questa mattina ad una tac per valutare l’entità dell’infortunio. Problemi muscolari, in particolare all’adduttore sinistro, anche per Cedric Gondo. Le condizioni dell’attaccante ivoriano saranno valutate nei prossimi giorni, ma è chiaro che anche lui è in dubbio per La Spezia, sebbene la settimana di lavoro sia appena iniziata. Lo riporta Il Corriere dello Sport.