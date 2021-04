S. INZAGHI, È silenzio assordante sul rinnovo

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi, ancora in pieno corsa con la sua Lazio per acciuffare il quarto posto valido per la Champions League, non ha al momento alcuna notizia sul suo futuro. La Fiorentina lo aveva sondato nei mesi passati, poi sono uscite le voci sul prolungamento e il suo profilo è stato messo da parte. Ora il tecnico cercherà un filotto di vittorie fino al 23 maggio. Poi toccherà a Lotito farsi avanti per il rinnovo. Anche ieri zero novità e nessun appuntamento fissato. E’ un silenzio assordante.