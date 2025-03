Rossi al Corriere Fiorentino: "Tornare al Franchi è stato incredibile. Fagioli è un piccolo Borja Valero"

vedi letture

"Tornare al Franchi dopo 12 anni è stato bellissimo". Parole di Giuseppe Rossi che in questi giorni è in città per l'organizzazione del Pepito day, amichevole tra ex glorie in cui darà l'addio al calcio (si gioca sabato 22 marzo alle 18 al Franchi). Al Corriere Fiorentino ha raccontato le emozioni per il Fiorentina-Juventus visto domenica in tribuna e non solo: "La sfida contro la Juve è stata emozione pura, per me quello stadio significa tantissimo. Sono tornato con la mente a quel 4-2 dell'ottobre 2013, l'entusiasmo della gente era quello anche se la partita è stata molto diversa perché noi andammo sotto per 2-0, questa volta invece abbiamo dominato. Quando parlo della Fiorentina uso ancora il "noi", ci tengo tanto a società e città. Firenze ce l'ho nel sangue.

Gli infortuni? Fanno parte della vita. Purtroppo io ne ho avuti più degli altri. Se vedo un nuovo Pepito? Diciamo che il top nel mio ruolo gioca a Miami e si chiama Messi…". Su Nicolò Fagioli invece ha detto: "Fagioli è un piccolo Borja Valero. Con lui la Fiorentina può risalire la classifica e andare fino in fondo in Conference".