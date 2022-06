ROMAGNOLI, Viola prova a scansare la Lazio: il punto

La Nazione sottolinea come Alessio Romagnoli, in uscita a zero dal Milan, sia conteso da Lazio e Fiorentina. Il difensore sembrava in procinto di vestire il bianoceleste, tuttavia i 3 milioni richiesti per l’ingaggio non convincono Lotito. Così entra in gioco la Fiorentina, con un contratto più lungo e forte del gradimento del giocatore.