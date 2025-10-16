Roma, bonus Champions per Wesley. Repubblica: "Svista divertente"
Curioso caso a Roma. Secondo la Repubblica tra le clausole dell’accordo con Wesley figura un bonus da 288 mila euro lordi in caso di vittoria della Champions League… competizione alla quale i giallorossi non partecipano. E che non disputano da marzo 2019. Si tratterebbe di distrazione o di contratto standard riadattato con poche modifiche, dove è rimasta una clausola ormai fuori contesto. Una svista che ha strappato un sorriso tra gli addetti ai lavori - si legge - considerata l’impossibilità matematica di ottenere quel premio nel breve possibile.
