Occhio all'ex Zaniolo: in viola non incise, ma ad Udine ha trovato il contesto giusto

Su La Nazione è possibile leggere un focus sull'ex della partita di oggi in Fiorentina-Udinese, ovvero Nicolò Zaniolo. Sarà proprio lui, l'ex viola, l’elemento dal quale guardarsi con maggiore attenzione: il classe ’99 in Friuli è rinato, visto che da quando è approdato a Udine ha realizzato cinque gol tra campionato e Coppa Italia ed è un titolare pressoché inamovibile (oggi farà coppia con Davis nel 3-5-2 di partenza).

Sembrano dunque lontani i tempi in cui l’ex Roma - arrivato a Firenze lo scorso gennaio dal Galatasaray in uno stato fisico rivedibile - non fu mai in grado di incidere e chiuse la sua parentesi in viola con una rissa nello spogliatoio della Roma Primavera, durante le finali scudetto al Viola Park.