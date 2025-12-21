Occhio all'ex Zaniolo: in viola non incise, ma ad Udine ha trovato il contesto giusto
FirenzeViola.it
Su La Nazione è possibile leggere un focus sull'ex della partita di oggi in Fiorentina-Udinese, ovvero Nicolò Zaniolo. Sarà proprio lui, l'ex viola, l’elemento dal quale guardarsi con maggiore attenzione: il classe ’99 in Friuli è rinato, visto che da quando è approdato a Udine ha realizzato cinque gol tra campionato e Coppa Italia ed è un titolare pressoché inamovibile (oggi farà coppia con Davis nel 3-5-2 di partenza).
Sembrano dunque lontani i tempi in cui l’ex Roma - arrivato a Firenze lo scorso gennaio dal Galatasaray in uno stato fisico rivedibile - non fu mai in grado di incidere e chiuse la sua parentesi in viola con una rissa nello spogliatoio della Roma Primavera, durante le finali scudetto al Viola Park.
Pubblicità
Rassegna stampa
La Fiorentina batte un colpo, ma fa più rumore quello ineccepibile della Curva Fiesole. Paratici scelta di minor rottura rispetto a Giuntoli. Il tempo delle riflessioni al Viola Park (forse) è finito, anche per Vanoli che pensa al cambio modulodi Tommaso Loreto
Le più lette
1 La Fiorentina batte un colpo, ma fa più rumore quello ineccepibile della Curva Fiesole. Paratici scelta di minor rottura rispetto a Giuntoli. Il tempo delle riflessioni al Viola Park (forse) è finito, anche per Vanoli che pensa al cambio modulo
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Udinese, totoformazione: quotidiani tutti concordi, sarà difesa a 4 con out Pongracic
Tifosi, la Fiesole tuona e l'aria si è fatta pesante: oggi attesi 19mila spettatori contro l'Udinese
Alberto PolverosiCommisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?
Luca CalamaiFirenzeViolaUn’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquisti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com