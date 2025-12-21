Il tentativo disperato di Vanoli per l'Udinese: la difesa a quattro per dare una scossa

Quest'oggi con l'Udinese Paolo Vanoli sembra intenzionato a proporre una Fiorentina diversa sia nell’atteggiamento che nel modulo. Una mossa quasi disperata nel momento peggiore, un tentativo di rimescolare le carte sperando di accendere almeno una fiammella d’orgoglio in una squadra anestetizzata dai risultati negativi e inabissata all’ultimissimo posto in classifica, si legge su La Repubblica-Firenze. L’ipotesi di riproporre un 3-5-2 non è da scartare a priori, ma all’ennesima ultima spiaggia della stagione Vanoli prepara la sua personale rivoluzione. De Gea torna a difendere i pali viola dopo aver riposato in Conference e davanti a lui ci saranno Ranieri e uno fra Pongracic e Comuzzo, con il croato leggermente avanti nel ballottaggio.

Dodo a destra e Parisi a sinistra dovrebbero completare il pacchetto arretrato. L’Udinese è una squadra fisica, Vanoli proverà a batterla con la tecnica di Fagioli e il dinamismo dell’ex di turno Mandragora in mezzo al campo con Fortini e Kouame pronti a sfrecciare sulle fasce laterali. Pochi dubbi su chi avrà il compito di far male agli avversari: Gudmundsson e Kean scaldano i motori in una stagione che li ha visti ben al di sotto delle aspettative. Un altro risultato negativo getterebbe ancora di più nel baratro la squadra.