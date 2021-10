ROCCO, Torna a dicembre e può cedere subito DV9

Secondo La Gazzetta dello sport, in attesa del ritorno a Firenze di Rocco Commisso previsto per metà dicembre, la guerra tra la società Dusan Vlahovic continua. La Fiorentina è convinta che il giocatore e chi lo rappresenta non abbiano siglato accordi scritti con qualche club. La dirigenza viola spera che il mercato invernale sia il momento giusto per chiudere questa triste capitolo. È chiaro che sarà difficile incassare i 70 milioni che qualche club aveva messo sul piatto l’agosto scorso. Ma un punto di incontro potrebbe essere intorno ai 60 milioni, raggiungibili magari con l’inserimento nell’accordo di qualche bonus "facile".