ROCCO-NARDELLA, Tra Università e stadio: il punto

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina si analizza l'incontro che è andato in scena ieri a New York tra il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e il sindaco di Firenze Dario Nardella. Come spiega il quotidiano, l’incontro di ieri è stato predisposto nei dettagli dal numero uno viola che ha prelevato il sindaco e il figlio Cosimo dall’hotel che li sta ospitando nella Grande Mela per accompagnarli in una visita privata alla Columbia University. Le ore passate insieme hanno permesso a Commisso e Nardella di affrontare la questione nuovo stadio Franchi e in particolare il danno economico che il club viola ha stimato in 25 milioni circa nel biennio, quello a livello tecnico per la squadra, i problemi per i tifosi costretti per due anni ad andare in trasferta anche per le partite in casa, le possibili destinazioni fuori da Firenze, canoni e convenzioni dal 2026 in avanti. Commisso e Nardella si sono dati appuntamento tra due settimane, quando l’imprenditore farà ritorno a Firenze.