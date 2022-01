ROCCO, L'anti-juventino che cederà DV9 alla... Juve

Sul Corriere dello Sport, a proposito della trattativa fra la Fiorentina e la Juventus per Dusan Vlahovic, viene chiamato in causa anche Rocco Commisso, che - si legge - appena un anno dopo aver attaccato gli Agnelli, e promesso che non avrebbe fatto di Chiesa “il Roby Baggio della sua vita", cedette l’attaccante alla Juve. E pochi giorni dopo aver dato di “motherfuckers” agli Agnelli - in un’intervista concessa a novembre ma uscita solo a gennaio, alla vigilia del precipitare degli eventi - si parla, di nuovo, di cessione lampo del più forte della squadra. Lo stesso fecero i Della Valle con Bernardeschi, appena un anno dopo aver insultato pubblicamente gli Agnelli. In tutti e tre i casi, la piazza ha condannato il “tradimento” del giocatore e l’avidità dei procuratori, a cui proprietà così platealmente “anti-juventine” non potevano opporsi .