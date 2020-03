RIMBORSI, Ecco come si comporterà la Fiorentina

Sulle pagine di Tuttosport si cerca di fare il punto sui vari risarcimenti e rimborsi che questa emergenza coronavirus comporterà. I tifosi che hanno pagato per vedere delle partite che non potranno vedere avranno un rimborso? La risposta è che molto probabilmente ci sarà un qualche risarcimento con le squadre di Serie A che si sono confrontate per capire se possa esserci una strada condivisa. Anche se la legge, in queste situazioni, non prevede alcun rimborso. Di conseguenza non sono previsti rimborsi nei contratti di vendita della maggior parte delle squadra di A ma la Fiorentina non è tra queste. Insieme a Napoli, Bologna, Parma e Torino i viola prevedono il risarcimento completo del biglietto. Anche se in questo caso è molto probabile che tutti i club risarciscano.