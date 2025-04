Riganò ricorda il suo passaggio alla Fiorentina: "Oggi faccio il muratore"

Intervistato stamani da La Nazione, l'ex attaccante della Fiorentina Christian Riganò ha fatto un tuffo nel passato ricordando i suoi anni in maglia viola: "Iniziò tutto con una telefonata in estate. "Pronto Christian, sono Giovanni Galli". "Sì, vabbè ciao", risposi io. Pensai a uno scherzo. Ma mi chiese se fossi interessato a venire a Firenze. Non ci pensai un attimo. Nonostante tutti mi dicessero che ero pazzo. Avevo fatto 27 gol in Serie C1 e sarei andato in C2. io feci un ragionamento diverso. È Firenze, c'è un imprenditore serio, un progetto di rinascita. Ho 28 anni e magari e magari se mi va bene in tre arrivo in A. Ne bastarono due. Ora sto qua da 23 anni".

Poi racconta la sua vita da muratore: "Non ho mai smesso di lavorare. Il muratore lo facevo già a sedici anni, a undici invece aiutavo mio zio che aveva una pasticceria a Lipari. Mi sveglio alle sei e mezzo. E alle otto si comincia".