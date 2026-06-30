Almeno quattro esterni: da Zhegrova a Lang e Bakayoko, Paratici al lavoro
Prosegue il lavoro della Fiorentina per ridisegnare il reparto degli esterni offensivi, destinato a essere uno dei più rivoluzionati della rosa. La Nazione riferisce che il club viola sta seguendo diversi profili, con l'obiettivo di inserire almeno quattro nuovi giocatori. Tra le piste ancora aperte resta anche quella che porta a Manor Solomon, un'opzione che non sarebbe stata definitivamente accantonata.
Tra i nomi che trovano conferme, il quotidiano segnala quello di Edon Zhegrova, profilo apprezzato dalla dirigenza viola, che valuterebbe un'operazione in prestito con diritto di riscatto. L'interesse è concreto, anche se la trattativa è ancora nelle fasi iniziali. Restano inoltre nel mirino Noa Lang e Johan Bakayoko, protagonisti in passato con il PSV e considerati profili di alto livello per rinforzare il reparto offensivo.
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