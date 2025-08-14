Richardson e il fattore Coppa d'Africa: tra dicembre e gennaio si gioca

In un lungo focus sulla Coppa d'Africa proposto da La Gazzetta dello Sport stamani sono elencati tutti i calciati che salteranno le partite di Serie A tra il 21 dicembre e il 18 gennaio prossimi per partecipare alla competizione internazionale. Per la Fiorentina la cosa riguarderà i soli Amir Richardson ed eventualmente Christian Kouame (anche se visto l'infortunio è difficile pensare che l'attaccante possa essere convocato dalla Costa d'Avorio).

Il Marocco di Richardson sarà impegnato nel girone con Mali, Comore e Zambia quindi avrà grosse possibilità di passare le fase a gironi tanto più che la Nazionale grande protagonista al Mondiale in Qatar ospiterà la competizione.