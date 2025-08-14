Richardson e il fattore Coppa d'Africa: tra dicembre e gennaio si gioca
FirenzeViola.it
In un lungo focus sulla Coppa d'Africa proposto da La Gazzetta dello Sport stamani sono elencati tutti i calciati che salteranno le partite di Serie A tra il 21 dicembre e il 18 gennaio prossimi per partecipare alla competizione internazionale. Per la Fiorentina la cosa riguarderà i soli Amir Richardson ed eventualmente Christian Kouame (anche se visto l'infortunio è difficile pensare che l'attaccante possa essere convocato dalla Costa d'Avorio).
Il Marocco di Richardson sarà impegnato nel girone con Mali, Comore e Zambia quindi avrà grosse possibilità di passare le fase a gironi tanto più che la Nazionale grande protagonista al Mondiale in Qatar ospiterà la competizione.
Pubblicità
Rassegna stampa
Dubbi logici e buoni segnali a poco dal principio ufficiale. Dal mercato altri due (tre) pezzi fortidi Stefano Prizio
Le più lette
1 Dubbi logici e buoni segnali a poco dal principio ufficiale. Dal mercato altri due (tre) pezzi forti
Copertina
Lorenzo Di BenedettoBeltran non può bloccare il mercato: tutti devono trovare una soluzione. In attacco manca qualcosa, e non è un dettaglio. Su Sohm l'investimento è di società e allenatore, le critiche a prescindere restino fuori. Dal 25 agosto antenne dritte
Angelo GiorgettiAddio esterno alto, arriverà un laterale a tutta fascia: Zortea candidato ideale. Il ‘no’ di Beltran blocca il vice Kean (per ora). Shpendi pista fredda. Evitare tentazioni su Comuzzo, è un simbolo di crescita
Mario TeneraniGrazie Pioli, il gioco è tornato a Firenze. C'è già una cifra, Fiorentina riconoscibile. L'allenatore è stato chiaro: accontentatelo. Ioannidis davanti, in difesa c'è fermento... Fagioli cresce, se gira lui i viola volano
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com