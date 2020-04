RIBERY, Si trova in Germania: se riparte la Serie A...

Nelle ultime ore è aumentata la fiducia per quel che riguarda una possibile ripartenza del campionato in tempi relativamente brevi. Certo è che, come riporta La Gazzetta dello Sport, se la Serie A dovesse ricominciare diverse squadre sarebbero costrette a richiamare alcuni dei propri giocatori che avevano lasciato l'Italia una volta sospesa la stagione. In casa Fiorentina - si legge - ci sarebbe solo il caso di Franck Ribery, che si trovava però già a Monaco di Baviera prima che nel club di viale Manfredo Fanti emergessero le positività al coronavirus di Vlahovic, Cutrone e Pezzella.