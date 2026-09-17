Una Fiorentina abbondante e duttile: i jolly a disposizione di Vanoli

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Dopo i successi contro Venezia e Pisa, Paolo Vanoli può contare su una Fiorentina profonda e ricca di giocatori duttili. La vera forza della rosa non è soltanto la presenza di alternative in ogni ruolo, ma anche la possibilità di affidarsi a diversi jolly capaci di cambiare modulo e rendere più imprevedibile la fase offensiva. Contro il Pisa, gli spunti di Njie e il gol di Gonçalves hanno confermato l’importanza dei giocatori subentrati.

I miglioramenti generali

Anche Jimenez, terzino con spiccate qualità offensive, e Gnonto, impiegabile sia sulla fascia che più vicino alla porta, garantiscono ulteriori soluzioni a Vanoli. Il lavoro del tecnico ha inoltre rilanciato Pellegrino, tornato al gol e apparso più sicuro nei movimenti da centravanti, mentre Beto deve ancora ritrovare la condizione per imporsi come riferimento offensivo. La possibilità di alternare uomini, intensità e sistemi di gioco rappresenta una delle principali caratteristiche della nuova Fiorentina. Lo riporta La Nazione.