RIBERY, Eventuale rinnovo come quello di Caceres?

Per quanto riguarda il futuro di Franck Ribery, scrive La Nazione, sarà Commisso a decidere cosa mettere sul piatto del francese, il quale si svincolerà a fine giugno. La soluzione utilizzata per Caceres (rinnovo di un anno più opzione sul secondo) è senza dubbio una strada percorribile, ma bisognerà comunque ascoltare la risposta dell'ex Bayern, che potrebbe essere tentato dall’ascoltare le proposte che sono in arrivo dalla sua Germania.