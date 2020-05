RIBERY, Andrà in campo solo nei match di cartello

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport si parla quest'oggi in modo approfondito di Franck Ribery e di come la Fiorentina dovrà utilizzare il francese non appena riprenderà il campionato. Come scrive il quotidiano, quando la Fiorentina inizierà a lavorare sul campo con le partitelle in famiglia Franck verrà sicuramente provato a cavallo tra le linee di centrocampo e d’attacco. Il campione francese sarà al suo posto nella prima sfida di campionato, al Franchi contro il Brescia, una partita che potrebbe permettere, in caso di vittoria, alla Fiorentina di fare uno scatto in avanti decisivo sul fronte salvezza. Poi, Iachini, seguendo anche i suggerimenti dei preparatori atletici, inizierà a gestire l’ex stella del Bayern. Sarebbe assurdo chiedergli di giocare ogni tre giorni. La società viola vuole preservare un giocatore che sarà importantissimo nel prossimo campionato. FR7 quindi verrà utilizzato nelle gare di cartello dove la sua classe e la sua esperienza potrebbero avere un peso decisivo.