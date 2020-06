REPUBBLICA, Una Viola d'attacco: a Roma per osare

Si parla ovviamente del match di questa sera all'Olimpico tra Lazio e Fiorentina sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze). Come scrive il quotidiano, a guardare la classifica non ci dovrebbe essere partita. Eppure questa ripresa del campionato, ai limiti del surreale ma inevitabile per tornare alla normalità, ha davvero poco di così scontato. E dunque la Fiorentina proverà a giocarsela puntando su alcune certezze e con lo spirito di chi ha rispetto per una Lazio ancora in lotta per lo scudetto, ma non per questo dovrà rinunciare al sogno di fare l’impresa in casa di Immobile e compagni. Quello che conta sarà dunque giocarsela, coi mezzi che si hanno a disposizione. Anche se pochi, anche se sproporzionati rispetto alla Lazio. Questione di identità, tutta ancora da costruire.