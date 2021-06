REPUBBLICA, Sondaggio dei viola per Simy

Tra i tanti nomi che sono emersi fin qui nella lunga cavalcata del calciomercato , ce ne sono alcuni che possono delineare quale sia la strategia della Fiorentina in vista della prossima stagione. L’arrivo di Gattuso e gli incontri con la dirigenza, nei giorni scorsi, hanno chiarito alcune situazioni. Tra gli obiettivi c’è sicuramente il nome di Nicolas Gonzalez: piede sinistro ma capace di giocare anche a destra, classe ’ 98 di proprietà dello Stoccarda che chiede 30 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. La Fiorentina è in trattativa e ha avanzato la sua offerta. Ballano alcuni milioni di differenza e non è ancora arrivati a una svolta definitiva ma il profilo dell’argentino è in cima alla lista dei desideri viola. Insieme a lui anche Gonçalo Guedes, classe ’ 96, portoghese di proprietà del Valencia. Attenzione a Simy del Crotone, per il quale qualche settimana fa la Fiorentina ha fatto un sondaggio. Col club calabrese i rapporti sono ottimi e il contratto del calciatore nigeriano, in scadenza nel 2022, potrebbe non far schizzare al rialzo il prezzo del cartellino nonostante una nutrita concorrenza.