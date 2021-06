REPUBBLICA, Rabbia Spezia per l'intrusione viola

La Fiorentina continua a trattare con e per Vincenzo Italiano. Come riporta Repubblica però, allo Spezia non avrebbe fatto piacere l'interessamento per il proprio tecnico: sia perché il rinnovo era arrivato dopo un lungo confronto e certo non semplice da definire, sia perché nel caso lo Spezia dovrebbe mettersi alla ricerca di un altro profilo a meno di un mese dall’inizio della stagione di preparazione. Attorno alla trattativa di Italiano vanno gestiti anche i rapporti tra le due proprietà. L’addio di Italiano a Spezia sarebbe visto come un autentico tradimento e chiuderebbe male, anzi malissimo, un biennio storico.