REPUBBLICA, La situazione dei dilettanti in Toscana

Il calcio dilettantistico sta piano piano tornando alla normalità, sottolinea oggi Repubblica edizione Firenze. Ha utilizzato l’arma della fusione per unire le forze e salvare il progetto sportivo, ha goduto dei pochi aiuti economici arrivati dal ministero dello Sport e ha visto come sempre lo sforzo immane dei presidenti, i quali hanno continuato a versare le utenze anche laddove gli introiti erano pari a zero vista la chiusura delle strutture.

Gli stessi presidenti che adesso si preparano per la ripartenza con un unico grande appello, far sì che non si chiuda più. Le date per quel che riguarda i campionati sono già state fissate: 3 ottobre per i campionati dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, per Juniores Allievi e Giovanissimi Regionali, 9 ottobre per gli Allievi B Regionali, il 19 settembre per la Coppa Toscana delle varie categorie.