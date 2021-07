REPUBBLICA, Il punto sul rinnovo di Vlahovic

Come scrive Repubblica stamani, il ritiro di Dusan Vlahovic procede a suon di sorrisi e tanto affetto. Ha soltanto 21 anni eppure è già il campione al centro dell’attacco di Italiano, che sta mettendo a punto un tridente tutto sprint e imprevedibilità. La trattativa sul rinnovo va avanti ed il quotidiano sottolinea come si sia vicini al punto di svolta: il nodo è la clausola e si potrebbe essere arrivati ad un punto d'incontro a 70 milioni. La volontà del giocatore non va sottovalutata, così come la questione commissioni all'agente Ristic: dopo l'affare Gattuso, la Fiorentina ha scelto di farne una battaglia. Non è un mistero il Tottenham ci stia pensando, ma la priorità va al rinnovo.