REPUBBLICA, Idea Callejon per sostituire Ribery

Josè Maria Callejon probabilmente non si sarebbe mai aspettato di finire ai margini dopo la sua avventura col Napoli e un finale di carriera che comunque poteva concedergli ancora qualche stagione in copertina. Invece, sottolinea oggi Repubblica, con la Fiorentina ha giocato tre mesi fa l'ultima partita da titolare. Arrivato a Firenze come sostituto di Chiesa, in stagione ha messo a segno un solo assist decisivo accompagnato da tante apparizioni anonime. Toccherà a Iachini rilanciare lo spagnolo, forse già dall'Atalanta: si gioca una maglia da titolare con Kouame ed Eysseric e chissà che il tecnico non possa riproporre un tridente offensivo.