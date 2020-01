REPUBBLICA, Iachini e l'anneddoto con Baggio

L'edizione di Repubblica racconta un particolare aneddoto sull'attuale tecnico della Fiorentina Beppe Iachini. Fu Roberto Baggio a segnalare l'ex mediano del Verona alla Fiorentina: "Prendetelo, mancava poco mi seguisse anche in bagno" disse alla dirigenza viola. Così Iachini arrivò in viola in un pacchetto con Pioli e Volpecina. Baggio e Iachini quasi vinsero insieme una Coppa uefa, poi il Divin Codino lasciò Firenze mentre Iachini restò anche in B. Sarà per questo, scrive il quotidiano, che in nessuna altra piazza un allenatore con il curriculum di Iachini sarebbe stato accolto con tanto entusiasmo: Firenze ha bisogno di qualcuno che segua anche in bagno i giocatori.