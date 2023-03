REP. FI, Viola Park, corsa contro il tempo per il ritiro

"Estate al Viola Park, corsa contro il tempo nel cantiere". Repubblica (edizione fiorentina) fa il punto sulla situazione del nuovo centro sportivo della Fiorentina. Sarà proprio la struttura di Bagno a Ripoli ad ospitare il ritiro dei viola in estate e per questo operai ed addetti ai lavori hanno accelerato le operazioni finali. Il ritiro non è a rischio e verrà effettuato in loco anche in caso di mancato completamento al 100% della struttura, un altro discorso per le altre attività legate ai tifosi.

"Dai ristoranti alle aree eventi è una corsa contro il tempo per far sì che il ritiro casalingo sia un’occasione costante di contatto tra squadra e tifosi, come immaginato dallo stesso Commisso quando ha deciso di non proseguire il decennale rapporto con Moena". Nelle prossime settimane la Fiorentina comunicherà il crono-programma dell'inaugurazione. Repubblica scrive anche di un'altra idea per l'estate viola: la Fiorentina vorrebbe regalarsi infatti anche una parte di preparazione all'estero (da decidere se in Europa o negli Stati Uniti, come successo nel 2019).