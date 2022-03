REP (FI), Italiano paga la sua scelta di non rischiare

“E alla fine Italiano paga la scelta di non rischiare”, questo il titolo dell’editoriale di Repubblica - Firenze, a firma di Giuseppe Calabrese, che analizza la sconfitta di ieri sera della Fiorentina in Coppa Italia contro la Juventus. Una notte di altri tempi, si legge, prima del Covid: vecchi nemici, Fiesole piena e cori contro chi ha tradito. Una partita d’altri tempi, anche, per come scivola via tra la paura delle due squadre di prendere gol. Il quotidiano prende posizione, scrivendo che “Italiano all’inizio ha scelto di giocare una partita prudente. E, ad essere sinceri, non si capisce perché”. Chi si aspettava una Fiorentina aggressiva e pratica è rimasto deluso, la squadra ha buttato via praticamente ogni chance di qualificazione alla finale. Un sogno che dava senso anche al resto, si legge, per una Fiorentina perennemente sospesa tra ciò che è e quel che potrebbe essere, tra grandi slanci e notti flosce. “La Fiorentina poteva farcela - conclude l’autore - invece si è tenuta stretta il suo calcio senza far svoltare la partita”, fino al momento della beffa conclusiva.