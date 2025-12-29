Record di 23 sconfitte nel 2025: l'anno orribile della Fiorentina alle porte del centenario

vedi letture

Anche il Corriere Fiorentino fa il punto sul 2025 della Fiorentina che si chiude in maniera traumatica. Il peggiore della ormai quasi centenaria storia della Fiorentina ed è difficile prendere atto di come la squadra del sesto posto, con il record dei punti della gestione Commisso, sia sprofondata tanto in basso. Chi pensava che sarebbe bastata una scintilla per accendere il motore viola, ha dovuto fare i conti con la realtà. La Fiorentina è tornata tristemente se stessa, la peggiore squadra del campionato. Il 2025 registra un record di cui Firenze avrebbe fatto a meno: 23 sconfitte.

Mai erano state tante. Prandelli e Mihajlovic nel 2010 erano arrivati a 22. Il triste traguardo se lo dividono in tre: Palladino, Pioli e Vanoli (più il k.o. di Mainz di Galloppa), ma soltanto gli ultimi due salgono sul banco degli imputati. La Fiorentina è a un passo dal baratro della Serie B. Le tre sconfitte in Coppa l’hanno spedita ai playoff, ma sono le dieci in campionato, come nessun’altra in Serie A, a pesare come un macigno. Sembra che non ci sia una soluzione per guarire una squadra drammaticamente sempre uguale a se stessa: fragile in difesa, mediocre a centrocampo, incompiuta in attacco.