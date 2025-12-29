Fiorentina, piace McKennie: ha il contratto in scadenza, si proverà a trattare con la Juve

La Nazione per il mercato in entrata della Fiorentina torna a fare il nome di Weston McKennie, a maggior ragione dopo l'imminente arrivo di Fabio Paratici. La Fiorentina vorrebbe provare a ri-trattare con la Juventus visto che il contratto in scadenza il prossimo giugno difficilmente sarà rinnovato. Nome accostato a lungo nell’estate del 2024 con il centrocampista che ha già detto di sognare una permanenza in bianconero.