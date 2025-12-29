Fiorentina, piace McKennie: ha il contratto in scadenza, si proverà a trattare con la Juve
FirenzeViola.it
La Nazione per il mercato in entrata della Fiorentina torna a fare il nome di Weston McKennie, a maggior ragione dopo l'imminente arrivo di Fabio Paratici. La Fiorentina vorrebbe provare a ri-trattare con la Juventus visto che il contratto in scadenza il prossimo giugno difficilmente sarà rinnovato. Nome accostato a lungo nell’estate del 2024 con il centrocampista che ha già detto di sognare una permanenza in bianconero.
Pubblicità
Primo Piano
Commisso, lei non vuole bene alla Fiorentina. E anche chi non si dimette è contro Firenze. Paratici ok, ma solo se ha totale autonomia. Tifosi traditi da una squadra di pastafrolladi Mario Tenerani
Le più lette
1 Commisso, lei non vuole bene alla Fiorentina. E anche chi non si dimette è contro Firenze. Paratici ok, ma solo se ha totale autonomia. Tifosi traditi da una squadra di pastafrolla
2 Fiorentina nel limbo: la Cremonese l’ultima spiaggia di Vanoli, Paratici la novità che non modificherà l’organigramma
Copertina
FirenzeViolaUna Fiorentina "operaia" che non si è mai vista: tra qualità tecnica e assenza di essere squadra
Tommaso LoretoL’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia?
Alberto PolverosiI 10 comandamenti per la Fiorentina: non pensare di aver già iniziato la rimonta e santificare ogni tanto la tua partita. Parma diventa decisiva per capire se il 5-1 sull’Udinese è tutta farina del suo sacco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com