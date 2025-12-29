Chi può essere il dopo-Vanoli? Pioli non è gradito, da Thiago Motta a Sousa: il punto
La Repubblica-Firenze fa il punto sul futuro di Vanoli. Per Goretti, principale sponsor di Vanoli, il tecnico resta una garanzia e con una rivoluzione della rosa può incidere di più a livello di risultati, ma Paratici vaglierà attentamente la situazione. Con un passo falso domenica contro la Cremonese la strada per l’esonero appare tracciata con diversi nomi per la successione: Pioli resta sotto contratto ma non è gradito da buona parte dello spogliatoio.
Richiamarlo significherebbe esporsi a rischi, ma se Stefano dovesse rifiutare la Fiorentina risparmierebbe un ingaggio pesante potendo scegliere un nuovo tecnico. Da Thiago Motta a Sousa i profili in lista sono tanti, ma andrà valutato il rapporto tra il progetto da offrire da giugno e una salvezza complicata. La promozione di Galloppa resta invece l’extrema ratio, anche per non bruciare un allenatore giovane e comunque preparato. Secondo La Nazione potrebbero prendere quota anche le candidature di Gabriele Cioffi e di Luca Gotti.
