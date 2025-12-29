Si aspetta Paratici, il Corriere Fiorentino: "Ma sarà Ferrari a parlare con Commisso"

"Annus horribilis" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere Fiorentino oggi in edicola in merito al 2025 della Fiorentina. Era difficile immaginarsi una chiusura di 2025 peggiore, con la squadra che continua nella sua caduta libera e con la società che non sembra aver chissà quale smania di intervenire o dispiegarsi.

Si aspetta l'arrivo di Paratici, che dovrebbe assumere il controllo dei viola a cavallo della Befana anche se, dal Viola Park, emerge chiaro il fatto che il filo diretto con Commisso (per questo Giuntoli ha declinato la proposta) lo avrà sempre e comunque il solo d.g. Alessandro Ferrari, mentre Paratici avrà carta bianca sul mercato (si aspettano quattro-cinque arrivi, la maggior parte in prestito, e altrettante partenze) e, ovviamente, sull’area tecnica. A proposito, per il momento si andrà avanti con mister Vanoli, perché la società apprezza la crescita della squadra a livello fisico e perché secondo il club la reazione dopo Reggio Emilia c’è stata. Una rivoluzione a metà, per intendersi, e rimandata a quando si potrà intervenire.