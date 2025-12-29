Gosens è tornato, Vanoli può sorridere: è in ripresa, la Fiorentina ritrova il suo leader

vedi letture

Il Corriere dello Sport fa il punto sul rientro di Robin Gosens. L’esterno tedesco è in ripresa, lo certifica l’ingresso in campo che ha fatto contro il Parma. Il terzino sta recuperando la forma fisica dopo due mesi. Praticamente Paolo Vanoli non lo ha mai avuto disposizione, tolta la gara di sabato. Uno stiramento alla coscia che in partenza sembrava poter essere smaltito con molta più facilità.

Il classe ’94 ha dovuto rimandare svariate volte il rientro, tanto da saltare la bellezza di dodici partite tra campionato e coppa. Lui per primo non pensava di doversi assentare così a lungo. L’attesa è finita, la Fiorentina può tornare a contarci sulla corsia di sinistra. Adesso la Fiorentina ha più bisogno che mai di un leader come Gosens.