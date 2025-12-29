Gosens è tornato, Vanoli può sorridere: è in ripresa, la Fiorentina ritrova il suo leader
FirenzeViola.it
Il Corriere dello Sport fa il punto sul rientro di Robin Gosens. L’esterno tedesco è in ripresa, lo certifica l’ingresso in campo che ha fatto contro il Parma. Il terzino sta recuperando la forma fisica dopo due mesi. Praticamente Paolo Vanoli non lo ha mai avuto disposizione, tolta la gara di sabato. Uno stiramento alla coscia che in partenza sembrava poter essere smaltito con molta più facilità.
Il classe ’94 ha dovuto rimandare svariate volte il rientro, tanto da saltare la bellezza di dodici partite tra campionato e coppa. Lui per primo non pensava di doversi assentare così a lungo. L’attesa è finita, la Fiorentina può tornare a contarci sulla corsia di sinistra. Adesso la Fiorentina ha più bisogno che mai di un leader come Gosens.
Pubblicità
Rassegna stampa
Commisso, lei non vuole bene alla Fiorentina. E anche chi non si dimette è contro Firenze. Paratici ok, ma solo se ha totale autonomia. Tifosi traditi da una squadra di pastafrolladi Mario Tenerani
Le più lette
1 Commisso, lei non vuole bene alla Fiorentina. E anche chi non si dimette è contro Firenze. Paratici ok, ma solo se ha totale autonomia. Tifosi traditi da una squadra di pastafrolla
2 Fiorentina nel limbo: la Cremonese l’ultima spiaggia di Vanoli, Paratici la novità che non modificherà l’organigramma
Copertina
FirenzeViolaUna Fiorentina "operaia" che non si è mai vista: tra qualità tecnica e assenza di essere squadra
Tommaso LoretoL’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia?
Alberto PolverosiI 10 comandamenti per la Fiorentina: non pensare di aver già iniziato la rimonta e santificare ogni tanto la tua partita. Parma diventa decisiva per capire se il 5-1 sull’Udinese è tutta farina del suo sacco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com