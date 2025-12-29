Fagioli ritrovato: è in crescita dalla gara con l'Hellas, qualche sbavatura ma molta più sostanza

Il Corriere dello Sport analizza il momento che sta attraversando Nicolò Fagioli, che ad oggi, fa parte della ristretta categoria di giocatori che sono cresciuti e non involuti nell’ultimo periodo. Dalla gara casalinga contro l’Hellas Verona è scattato qualcosa nel classe 2001, che ha ripreso a giocare con coraggio e criterio. Qualche sbavatura, ieri l’altro a Parma, dovuta al pessimo rendimento generale più che alla propria condizione fisica, ma molta più sostanza rispetto ai primi mesi della stagione: è un Fagioli (forse) ritrovato.

Nelle gambe e soprattutto nella testa. Se non altro una buona notizia in un ambiente avvilito, un contesto disgraziato, una situazione drammatica, apparentemente infinita, per buona parte inspiegabile. Lo stesso Fagioli aveva ammesso in tempi non sospetti di essere calato di livello dopo i primi due mesi promettenti a Firenze. Il punto è che il suo regresso è durato otto mesi, per questo lo sviluppo delle ultime settimane ha piacevolmente sorpreso.