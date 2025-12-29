Il tempo del "vanolismo" è agli sgoccioli: per La Nazione deciderà Paratici il suo destino

vedi letture

Secondo quanto si legge su La Nazione il tempo del "vanolismo" è agli sgoccioli e l'allenatore è appeso a un filo sottilissimo che porta dritto a Fabio Paratici, atteso il 5 gennaio. Sarà lui a decidere il destino dell’allenatore, tornato in bilico dopo il deludente ko di sabato al Tardini contro il Parma. Della sua mano, del tanto auspicato «vanolismo», non si è visto nulla, si legge sul quotidiano. Per questo, prima ancora di intervenire sul mercato, Paratici sarà chiamato a valutare la posizione dell’allenatore.

Una decisione che potrebbe arrivare già domenica contro la Cremonese: senza una vittoria, l’esonero apparirebbe inevitabile. E dire che fino a poche ore fa, da casa Fiorentina, filtrava il messaggio di una fiducia totale nei confronti di Vanoli (che godeva anche di quella di Paratici). Ma tre sconfitte su quattro negli scontri chiave di dicembre con Sassuolo, Verona e Parma hanno cambiato radicalmente lo scenario.