L'Atalanta su Mandragora e Pablo Marì. Occhio a Nicolussi Caviglia che può tornare a Venezia
La Nazione fa il punto sul mercato in uscita che potrebbe fare la Fiorentina nel prossimo gennaio. Da Richardson a Pablo Marí, passando per Kouamé (il cui ingaggio da 1,7 milioni a stagione è pesantissimo). Non è escluso poi che possa andarsene anche qualche altro calciatore, pure fra i cosiddetti titolari. Su Mandragora, per esempio, è vigile l’Atalanta di Palladino, che un pensiero lo sta rifacendo anche su Marí, fedelissimo dai tempi del Monza.
Occhio anche alla posizione di Nicolussi Caviglia. La Fiorentina ha pagato al Venezia il prestito oneroso di 1 milione di euro, ma l’obbligo di riscatto (altri 7 milioni) è condizionato al raggiungimento di almeno il 50% delle partite giocate dalla Fiorentina nel corso della stagione, presenza da almeno 45 minuti. Riflessioni in corso, ma il centrocampista potrebbe anche tornare al Venezia per essere prestato altrove.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati