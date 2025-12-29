Iachini: "Nessun contatto con la Fiorentina. Paratici può far tornare compattezza"

L'ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini, nelle ultime settimane accostato nuovamente alla panchina viola, è intervenuto in diretta su Rai Radio 1. Queste le sue parole sulla stagione 2019-2020: "Fu una stagione particolare, c'erano tante pressioni. Poi arrivò il Covid, facemmo una grande rimonta con una media di quasi due punti a partita e ci piazzammo al nono/decimo posto. Non è così scontato, vedendo la situazione di oggi. E' una situazione anomala, il mio augurio per tutti è che si riesca a superare questo momento. Ci sono ancora i margini per ricucire questa situazione".

Cosa sta accadendo oggi? "All'inizio della stagione si pensava tutti che la Fiorentina potesse fare un campionato diverso. Però questo non è accaduto, ora sale la pressione, i giocatori sono preoccupati. Servirebbero una serie di risultati consecutivi per dare più serenità. Ad oggi non c'è più motivo di essere impauriti, va affrontata a situazione".

Arriverà Paratici... "Lo conosco, è sicuramente una persona da tanti anni nel calcio che conta. E' una persone competente, all'altezza della situazione. Cercherà di dare mano alla società e alla squadra, ora c'è bisogno di compattarsi".

Aspetta una telefonata o è stato contattato? "Faccio l'in bocca al lupo a Paolo, sono momenti di grande responsabilità per il tecnico. Io lo so perché ci sono passato. In questo momento non ci sono stati veri e propri contatti. Sono molto legato all'ambiente viola, per me la Fiorentina è una pagina importante. In questa situazione nessuno rifiuterebbe ad andare sulla panchina viola".