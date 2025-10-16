Rebus Kean. Tuttosport: "Pioli ne ha bisogno, ma ora serve cautela"
FirenzeViola.it
Questa mattina Tuttosport si concentra su Moise Kean, che non si considera fuori dai giochi - si legge - ma che per ora resta in forte dubbio in vista di domenica. Un guaio mica da poco per il grande ex Stefano Pioli e la Fiorentina, che per motivi di classifica hanno un assoluto bisogno di avere disponibili tutti i giocatori migliori. Ma serve comunque la massima cautela. Se Kean non dovesse farcela toccherà a Roberto Piccoli, in campo solo 1 minuto nel suo debutto azzurro contro Israele, con il supporto di Albert Gudmundsson tornato rigenerato (doppietta all’Ucraina e assist nella gara pareggiata dall’Islanda con la Francia) dal ritiro in Nazionale.
Pubblicità
Rassegna stampa
Le più lette
2 Pioli fa 500 panchine in A: che traguardo! Il problema è limitare Modric, un marziano. Più fiducia che tattica… Questo serve ai viola
Copertina
FirenzeViolaPioli fa 500 panchine in A: che traguardo! Il problema è limitare Modric, un marziano. Più fiducia che tattica… Questo serve ai viola
Lorenzo Di BenedettoCara Fiorentina, caro Pioli, avete visto Gudmundsson? Kean out dovrà diventare un'occasione per Piccoli. Saranno tre partite complicatissime ma devono essere sfruttate: perché questa squadra non può essere quella che abbiamo visto fino a ora
Angelo GiorgettiBrivido Kean e il mistero del leader scomparso: Gosens primo degli irriconoscibili, domandiamoci perché. Pioli ha sottovalutato la criticità dell’ambiente, ma deve essere protetto. Gli scontenti? Normale ci siano in una rosa troppo lunga
Mario TeneraniPiccoli sostituisce Kean in Nazionale. Sarà così anche nella Fiorentina. Speriamo però che Moise stia fuori poco... Sono tornati i numeri 9, i viola ne hanno tre
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com