Rebus Kean. Tuttosport: "Pioli ne ha bisogno, ma ora serve cautela"
Oggi alle 08:48
di Redazione FV

Questa mattina Tuttosport si concentra su Moise Kean, che non si considera fuori dai giochi - si legge - ma che per ora resta in forte dubbio in vista di domenica. Un guaio mica da poco per il grande ex Stefano Pioli e la Fiorentina, che per motivi di classifica hanno un assoluto bisogno di avere disponibili tutti i giocatori migliori. Ma serve comunque la massima cautela. Se Kean non dovesse farcela toccherà a Roberto Piccoli, in campo solo 1 minuto nel suo debutto azzurro contro Israele, con il supporto di Albert Gudmundsson tornato rigenerato (doppietta all’Ucraina e assist nella gara pareggiata dall’Islanda con la Francia) dal ritiro in Nazionale.