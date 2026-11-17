FirenzeViola Da Oulai in Gambia al possibile debutto di Njie in Polonia: cinque viola impegnati oggi in giro per il mondo

Cinque viola potenzialmente in campo nelle prossime ore e sparsi per il mondo. La giornata di oggi, martedì 17 novembre, vedrà infatti protagonisti Radu Dragusin, Alieu Njie, Christ Inao Oulai, Beto e Franco Mastantuono, tutti attesi dall'ultimo impegno della sosta prima di fare ritorno a Firenze. Nicolò Fagioli ha già concluso il proprio percorso con l'Italia, mentre Cher Ndour aveva lasciato in anticipo il ritiro dell'Under 21 per un problema alla caviglia. Andiamo per ordine ricapitolando gli appuntamenti di oggi.

In Africa

Il programma si aprirà alle 17 italiane con due gare di qualificazione alla Coppa d'Africa 2027, fase a gironi. Dopo l'1-1 di giovedì scorso ad Antananarivo, la Guinea-Bissau di Beto affronterà nuovamente il Madagascar, stavolta in casa, mentre la Costa d'Avorio di Inao Oulai sarà impegnata in trasferta contro il Gambia (all'andata, sempre giovedì, 90' in panchina per il centrocampista viola nella vittoria per 2-1 degli Elefanti).

Gli europei

Alle 20.45 spazio invece alla Nations League. La Romania di Dragusin sarà di scena a Zenica (sì, proprio quella città a cui è legato uno dei momenti più bassi della storia della Nazionale italiana) contro la Bosnia-Erzegovina, con il difensore viola reduce dalla gara disputata per intero (e vinta) contro la Polonia. Stesso orario per Polonia-Svezia, appuntamento che rischia di essere storico nella carriera di Alieu Njie: l'esterno classe 2005, alla sua prima convocazione con la nazionale maggiore svedese, spera di debuttare nella Nazionale di Graham Potter dopo essere rimasto in panchina nella precedente sfida contro la Bosnia.

Nella notte

Chiuderà il programma Franco Mastantuono. L'Argentina affronterà il Costa Rica a Córdoba nella serata argentina, con calcio d'inizio alle 20 locali, corrispondenti alla mezzanotte italiana tra oggi e domani. I quotidiani sudamericani danno qualche chance al classe 2007 di poter mettere minutaggio nelle gambe, dopo che nella prima amichevole contro l'Uruguay (vinta dalla Celeste) era rimasto in panchina. Terminati gli impegni internazionali, la Fiorentina potrà progressivamente riaccogliere i propri giocatori. Dragusin e Njie sono attesi al Viola Park domani, mentre per Beto, Oulai e Mastantuono il rientro a Firenze è previsto nella giornata di giovedì 19 novembre, a quattro giorni da Monza-Fiorentina, sfida valevole per la dodicesima giornata di Serie A fissata per lunedì sera alle ore 20.45.