Calciomercato La cessione di Fagioli a gennaio è davvero possibile? Gli scenari

Fagioli poteva salutare in estate. Ora la sua posizione è tornata in bilico: chissà che a gennaio non si presenti qualcuno

La stagione di Nicolò Fagioli sta prendendo una piega inaspettata. Da qualche settimana a questa parte il classe 2001 ha perso lucidità, inanellando una serie di prestazioni sotto la media. Non ha fatto eccezione in Nazionale, dove si è eclissato in occasione della gara contro il Belgio. Un po' per il suo rendimento altalenante e un po' per il dualismo con Inao Oulai, viene spontaneo chiedersi se la dirigenza viola possa asciarlo partire a gennaio dopo averci provato in estate. Ricordiamo infatti che il giocatore era in vendita, salvo non riscuotere alcuna proposta concreta né dall’estero né dall’Italia. E alla fine è rimasto a Firenze.

La situazione del centrocampista viola

La Fiorentina spese quasi 20 milioni di euro per aggiudicarselo un anno e mezzo fa, quando gli garantì un contratto che scadrà a giugno 2029. Motivo per cui non farà sconti. Per evitare la minusvalenza, la società viola dovrebbe incassare almeno 15 milioni da una sua eventuale cessione. Non essendoci stato nemmeno un approccio in estate, è difficile che si presenti qualcuno a gennaio. Più facile immaginarsi che l’ex Juventus continui la sua stagione alla corte di Paolo Vanoli, con il quale c’è un’ottima intesa, per salutare a giugno in presenza di offerte. Sempre che non sia lo stesso Fagioli a chiedere di andarsene. Si vedrà.