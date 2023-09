RANIERI, Una doppietta che apre al sogno Nazionale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La ricorderà ugualmente come una serata a suo modo storica, nonostante il punteggio di Genk, alla fine, non sia bastato a ripagare tutto il suo sforzo sotto porta. La doppietta con cui Luca Ranieri ha fatto esultare per due volte Firenze era in ogni caso quello di cui la Fiorentina aveva bisogno: due lampi da calcio d’angolo nel giro di poco più di un quarto d’ora che, per la settima partita di questo inizio di stagione, sono serviti a nascondere le lacune che nell’attacco di Vincenzo Italiano si stanno pian piano facendo evidenti.

Tra gli otto marcatori diversi che in queste prime gare sono andati in gol, tra campionato e Conference, non è infatti presente nemmeno una punta. Ecco perché le due incornate con cui il classe ’99 ha spezzato per due volte l’equilibrio nel cuore delle Fiandre hanno davvero un valore speciale. E adesso l'ex Salernitana sogna addirittura la Nazionale di Luciano Spalletti